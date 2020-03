Leger ontsmet Italiaanse ’coronabus’

Op een legercomplex in Soesterberg is een militair bezig met het ontsmetten van een Italiaanse bus waarmee met corona besmette landgenoten werden gerepatrieerd. Ⓒ Defensie

Soesterberg - De militairen die worden getraind om op te treden bij een nucleaire aanval of gebruik van chemische of biologische wapens, komen vrijwel nooit echt in actie. Maar donderdagmorgen moest de zogeheten CBRN-eenheid aan de slag met een serieuze klus. Op een legercomplex in Soesterberg ontsmetten militairen een Italiaanse bus waarmee met corona besmette landgenoten werden gerepatrieerd.