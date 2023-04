Goed nieuws: kat Ukkie weer thuis nadat hij vast zat tussen twee muren

Toen Annelieke Bosdijk donderdagochtend wakker werd, lag Ukkie gewoon te slapen aan het voeteneinde van haar bed. „Alsof er niets aan de hand was.”

Ⓒ Aangeleverde foto

Te angstig

De kat was dinsdag tussen twee muren vast komen te zitten aan de Alkmaarse gracht. Alle pogingen van Annelieke, de dierenambulance en de brandweer om Ukkie te helpen, mislukten. Het beestje leek daarnaast te angstig om zelf in beweging te komen, want er waren manieren waarop hij zelfstandig tussen de muren vandaan kon komen. Hij kon wel gevoerd worden. Ook was er een deken neergelegd.

Ukkie zat dinsdag vast tussen twee muren. Ⓒ jjfoto.nl/Marco Schilpp

Het gaat goed met Ukkie, zegt Annelieke. „Hij was alleen een beetje stoffig.”