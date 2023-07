Reisorganisaties willen Nederlanders maandag met extra vlucht van Rhodos repatriëren

Zondagmiddag verliet een groep van veertig Corendon-klanten het eiland al met een vlucht vanuit het Turkse Antalya, die een tussenstop maakte op Rhodos. „Het lukt niet meer om zondagavond en maandagmorgen extra gasten naar het vliegveld te krijgen. We plannen nu in overleg met andere reisorganisaties een extra vlucht voor maandag aan het einde van de dag”, zegt topman Steven van der Heijden van Corendon. De reisorganisatie heeft 200 klanten die geëvacueerd werden in verband met de bosbranden van het zuidelijke deel van het eiland naar het noorden. De komende dagen worden er geen nieuwe klanten van Corendon, TUI, Sunweb en Prijsvrij naar het eiland gebracht.

Volgens TUI gaat het ’naar omstandigheden’ goed met de reizigers die zaterdag geëvacueerd moeten worden in verband met de bosbranden. „Een aantal van hen keert zondag met hun oorspronkelijke vlucht terug naar Nederland. Voor de overige gasten regelen we hotelkamers. Tot op heden hebben we nog geen signalen ontvangen dat ze zo snel mogelijk terug willen naar Nederland. Als er gasten zijn die eerder terug willen, dan zal dit op reguliere vluchten zijn”, zo meldt een woordvoerder. TUI vliegt zelf naar het eiland en huurt stoelen bij Transavia.

Geëvacueerde toeristen slapen in een sporthal. Ⓒ ANP / EPA

Bij Prijsvrij staat de telefoon roodgloeiend, zo meldt topman Marc van Deursen. De reisorganisatie heeft vijftig reizigers op het eiland. „We hebben een eigen toestel gecharterd en zijn nu bezig via Buitenlandse Zaken om te kunnen landen. Tot nu toe hebben we nog geen groen licht van de luchthaven, er zouden alleen medische vluchten zijn toegestaan. De stoelen die we over hebben stellen we beschikbaar aan collega-reisbedrijven.”

De klanten van Prijsvrij kunnen ervoor kiezen om hun vakantie elders op het eiland af te maken. Van Deursen heeft een Boeing 737 gehuurd waar ruim tweehonderd mensen in kunnen. De kosten worden vergoed door het Calamiteitenfonds. Dit gaat om reizigers die onder de garantieregeling SGR vallen. Naast de repatriëring worden ook de reisaanpassing en niet-genoten vakantiedagen vergoed.

Transavia vervoert veel reizigers van de touroperators. De vluchten naar het eiland zullen nu leger zijn, aldus een woordvoerder. De budgetvlieger heeft maandag geen vluchten staan richting Rhodos. Transavia vliegt dinsdag weer naar Rhodos, maar volgens een woordvoerder kan de situatie nog veranderen. „Dinsdag is nog ver weg in de huidige omstandigheden. We hebben een verzoek gekregen om meerdere repatriëringsvluchten te doen, onder meer van Sunweb en Corendon. We kijken of we dat kunnen inpassen in ons schema.”