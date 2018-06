Fiscus belast vergoeding Holocaust toch...

En dat is kil, oneerlijk, en doet denken aan de ambtenarij in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo zegt Flory Neter (76) uit Schellinkhout in het Haarlems Dagblad. Zij strijdt met het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers tegen ’de fiscale vervolging van 150 Holocaust-overlevenden door de Nederlandse Belastingdienst’.

De groep mensen krijgt sinds 2014 een vergoeding van maximaal 300 euro per maand voor kinderarbeid die ze destijds moesten verrichten in een getto in Amsterdam. Duitsland hangt daar een belastingtarief aan van 0% en dat doet de Nederlandse fiscus - op basis van EU-regels - ook. Echter, de fiscus in ons land telt de vergoeding wel op bij het inkomen en daardoor komen mensen in sommige gevallen nèt in een hogere belastingschaal terecht. Zo wordt de uitkering alsnog belast.

Bovendien, zegt Flory Neter, hebben door die maatregel sommige mensen hun huursubsidie verspeeld. „Ze worden er stikzenuwachtig van.” Het lijkt wel de ambtenarij in Amsterdam van net na de oorlog, vindt ze. „Toen kregen overlevenden uit de kampen die naar hun huis terugkeerden nog een rekening van Amsterdam vanwege vijf jaar achterstallige gemeentebelastingen die nog moesten worden betaald.”