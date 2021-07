Code geel vanwege kans op onweer in het hele land, ook België zet zich schrap

Binnenland

Gat in dijk in Reeuwijk, veiligheidsdiensten evacueren vee

Een dijk in Reeuwijk (Zuid-Holland) is maandagochtend doorgebroken, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. In het midden van de dijk tussen de Kerkweg en de Tempeldijk is een gat ontstaan. Hoogheemraadschap, de brandweer en omliggende bedrijven proberen samen het gat te dichten.