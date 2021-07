Waarschuwing voor stevige onweersbuien op zondag

De buien gaan volgens het weerinstituut gepaard met onweer, hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar veel last van ondervinden. Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven voor het hele land met uitzondering van Noord-Holland, het Waddengebied en Friesland.

In de loop van de zondagmiddag trekken de buien naar het zuidoosten weg. De laatste buien zullen in de loop van de avond verdwijnen. Het wordt maximaal 20 graden en dat is volgens Weeronline ’vrij koel voor de tijd van het jaar’. „Vanaf maandag volgen enkele droge dagen met meer zon, maar ’s nachts is het dan wel fris”, luidt de voorspelling.