Priester neergeschoten in Lyon, dader gepakt

De geestelijke werd twee keer beschoten toen hij de kerk aan het sluiten was. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. De priester zou in het verleden ruzie hebben gehad met een man die hem toen ook aanviel. Het kan daarom een persoonlijke afrekening zijn geweest, melden Franse media.

Inmiddels is een onderzoek naar moord geopend. Naar verluidt wordt de zaak tot nu toe niet als een terreurdaad beschouwd.

De man zou een jachtgeweer hebben gebruikt bij de aanval. De dader sloeg na het incident op de vlucht, de politie hield hem later aan. Mensen werd gevraagd om weg te blijven van de omgeving van het incident.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Onlangs werd een leraar, de 47-jarige Samuel Paty, onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Volgens de nieuwswebsite Actu17 heeft de politie in de Franse hoofdstad Parijs mogelijk een nieuwe aanslag verijdeld. Een man met een groot keukenmes en een koran kon op straat worden gearresteerd.

De moeder van de 20-jarige verdachte had alarm geslagen nadat haar zoon had gezegd dat hij een aanslag wilde plegen en de woning had verlaten. De politie begon meteen een grote zoektocht. Hij kon al vrij snel worden aangehouden. De politie onderzoekt nu wat de verdachte daadwerkelijk van plan was.

De Franse president Macron kondigde donderdag nog aan dat hij zevenduizend soldaten de opdracht geeft om gebedshuizen en scholen te beschermen. Daarnaast zijn ook zevenduizend politiemensen opgetrommeld om vanaf maandag de openbare veiligheid te waarborgen.

