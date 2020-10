Priester neergeschoten in Lyon, dader op de vlucht

De priester werd zaterdagmiddag rond 16.00 uur neergeschoten naast zijn kerk toen hij wilde afsluiten. De geestelijke werd onder vuur genomen door een man met een afgezaagd jachtgeweer. Het slachtoffer werd tweemaal geraakt, en is er „ernstig aan toe”, aldus een politiebron. Hij zou levensgevaarlijk gewond zijn geraakt.

De dader sloeg na het incident op de vlucht, de politie houdt momenteel een klopjacht op de man.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Onlangs werd een leraar onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

