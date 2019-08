Dewi de Koster stierf na een avond stappen in Lloret de Mar. Ⓒ foto anko stoffels

Haarlem - Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft de onderzoeksrechter in het Spaanse Gerona verzocht om strafrechtelijk onderzoek te doen naar de dood van Dewi de Koster (21) in Lloret de Mar, vorige maand. Dat is een zeer uitzonderlijke stap.