Asielzoeker gaat vaker in beroep

Archieffoto azc Assen Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Asielzoekers gaan steeds vaker in beroep tegen een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het gaat dan om vreemdelingen die het niet eens zijn met het besluit van de dienst of een snellere beslissing eisen. In totaal werden vorig jaar ruim 17.000 beroepen aangetekend. De overheid maakte in 2020 ook nog eens 65 miljoen euro over aan vreemdelingen in 2020 die succesvol naar de rechter stapten omdat hun asielaanvraag te laat was behandeld.