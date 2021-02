Hulpverlener gewond in Oostwold door automobilist

De hulpverleners waren ter plaatse op de Langeweg in Oostwold vanwege een ongeval waarbij de bestuurder van een scooter ernstig gewond raakte.

De ambulancemedewerker stond op de weg om hulp te verlenen toen de automobilist eraan kwam. Hem is nog het signaal gegeven rustiger te rijden, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Contact met automobilist

De politie is later op de dag in contact gekomen met de automobilist. Op Twitter schrijven zij: „De verwondingen van de ambulance medewerker blijken mee te vallen. Er lijkt van beide partijen geen opzet in het spel, ook zijn de partijen met elkaar in contact over de verdere afhandeling.

De scooterrijder is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.