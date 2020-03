Rutte: stop met hamsteren

„Stop daarmee”, zei Rutte na een dag vol berichten over wc-papiertekorten en mensen die grootschalig eten en drinken inslaan. Hij noemt dat gedrag „vervelend.” Het is „niet aardig” voor hulpverleners en anderen die in touw zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden, waarschuwt de premier. Die hebben geen tijd om te hamsteren en dreigen daardoor achter het net te vissen.

„We kunnen dit alleen oplossen als we het samen doen”, zei premier Rutte vrijdag verder tijdens zijn wekelijkse persconferentie. „Ik wil iedereen oproepen oog te houden voor elkaar. En vooral voor de ouderen om ons heen”, aldus de premier.

Rutte noemde de handdruk die hij eerder deze week per ongeluk af ’onhandig’.