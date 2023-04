Nog twee gewonden treinongeval Voorschoten in ziekenhuis

De twee patiënten die op de verpleegafdeling in het UMC Utrecht lagen, zijn ontslagen. De laatst overgebleven patiënt in het HMC Westeinde in Den Haag is ook naar huis.

Door het ongeval een week geleden, waarbij een goederentrein en een intercity op een bouwkraan botsten, kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven. Ongeveer dertig mensen raakten gewond, van wie er negentien naar een ziekenhuis moesten. De meesten mochten dezelfde dag nog naar huis.

Het herstelwerk aan het spoor bij station Voorschoten een goederentrein en een passagierstrein, gaat woensdag van start. ProRail had eerder al aangegeven er woensdag mee aan de slag te willen gaan, en een woordvoerder van de spoorbeheerder laat woensdagochtend weten dat de werkzaamheden nu inderdaad kunnen beginnen.

De woordvoerder spreekt van een forse klus, „maar voor onze aannemers is het wel business as usual.” Zo moeten onder meer bovenleidingen en bovenleidingsportalen worden vervangen, is het spoor zelf kapot, zijn dwarsliggers beschadigd en moeten veiligheidssystemen worden nagekeken en mogelijk vervangen.

De bedoeling is dat vanaf volgende week dinsdag het treinverkeer op het traject kan worden hervat. „We hebben nog genoeg te doen tot volgende week dinsdagochtend”, aldus de woordvoerder. Of het gaat lukken alles op tijd af te krijgen, is nog afwachten, geeft hij aan. „Maar we zetten ons er wel voor in.”

