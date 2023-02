Premium Het beste van De Telegraaf

Aanval rund op man Gooise heide ’wake-upcall’: ’Mensen doen soms de meest gekke dingen’

Door Rosanne Wormgoor

Ⓒ Caspar Huurdeman

LAREN - In het Goois Natuurreservaat is dinsdag een man aangevallen door een charolais-rund. Ter hoogte van theehuis ’t Bluk bij Laren, op de heide, liep hij dicht bij het beest om een foto te maken. De verwondingen vielen mee, maar de man is wel naar het ziekenhuis vervoerd. Een incident of gebeurt dit vaker? En: hoe gevaarlijk zijn die runderen?