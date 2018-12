Partij van Van Rey weer buitenspel

Tijdens een bijeenkomst in Roermond spraken de partijen zaterdag een eerste voorkeur voor een coalitie uit. Vier van de vijf huidige coalitiepartijen hebben aan zichzelf genoeg, zo bleek, onder meer vanwege de winst van collegepartij GroenLinks. Dat betekent dat de LVR in de oppositie blijft. Van de huidige coalitiepartijen is alleen de VVD bereid tot samenwerking met de LVR.

De LVR verloor bij de verkiezingen een zetel, maar blijft met negen raadsleden de grootste. De partij maakte donderdag bekend dat Van Rey geen wethouder wil worden. De LVR hoopte met deze geste het bestaande cordon sanitair tegen de partij van Van Rey te breken. Tevergeefs, bleek zaterdag.

Van Rey werd in hoger beroep veroordeeld wegens corruptie, maar ging in appel bij de Hoge Raad.