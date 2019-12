Marokkanen vragen steeds vaker (kansloos) asiel aan

„Asielzoekers komen binnen en dan moet achteraf uitgezocht worden of ze recht hebben om te blijven. Dat levert lange procedures en hoge kosten op”, zegt immigratie-onderzoeker Jan van de Beek. Ⓒ ANP

Amsterdam - Steeds vaker vragen Marokkanen asiel aan in Nederland, terwijl de kans op een verblijfsvergunning bijna nul is. Volgens cijfers van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) ging het in de eerste negen maanden van dit jaar al om 1032 verzoeken.