Ook wonderen in Turks aardbevingsgebied: kinderen levend uit puin gehaald

Ook tijdens de zoek- en reddingsacties in Adıyaman gebeurde een wonder. De brandweer van de gemeente Gümüşhane en de vrijwilligersteams van Trabzon Sürmene Search and Rescue haalden het kind Eylül İklim Bali gewond uit de brokstukken van een gebouw nadat ze kort daarvoor geluiden hadden opgevangen. Het kleine meisje werd naar het ziekenhuis gebracht en bleek nog in goede conditie te zijn.

Na de aardbevingen in Kahramanmaraş waren er ook beelden van de redding van een klein meisje dat in het district Göksun onder het puin lag. Teams mobiliseerden zich om het kind te redden. Het meisje wist vervolgens onder het puin vandaan te kruipen. Ook een kind in Malatya, een andere stad die werd getroffen door de aardbevingen, werd uren na het natuurgeweld levend onder het puin vandaan gehaald.

Brandweerteams van de gemeente Suluova die van Amasya naar het aardbevingsgebied reisden, slaagden erin het jongetje Erdem te redden. Hij zat vast in een ingestort gebouw in Malatya. Erdem is ongeveer 8-10 jaar oud en kon vijftien uur na de aardbeving worden gered. De blijdschap van de reddingswerkers was enorm. Erdem is per ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Cadeau

Tragisch nieuws was er ook in Kahramanmaraş. De jonge vrouw Şeyma Şimşek raakte bedolven onder het puin van haar nieuwe huis, waar ze twee dagen voor de aardbeving was ingetrokken. Haar moeder, Nalan Şimşek, wachtte huilend tot haar dochter er levend zou worden uitgetrokken. De verdrietige moeder verklaarde dat ze het huis drie dagen geleden aan haar dochter cadeau had gegeven. Ze verklaarde: „Ik heb voor mijn dochter geen huis, maar een graf gekocht. Ik had het niet moeten kopen.”

De Turkse president Erdogan heeft zeven dagen van nationale rouw afgekondigd, tot zondagavond 12 februari. De Turkse vlaggen zullen tot dan halfstok hangen. Alle scholen in Turkije blijven een week dicht. Schoolgebouwen worden gebruikt als opvangcentra voor ontheemden. In totaal 3500 Turkse soldaten zijn ingezet om reddingswerkers in het getroffen gebied te helpen.

Turkse media schenken veel aandacht aan alle internationale hulp, die enorm wordt gewaardeerd. Ook Nederland wordt steevast in de grote rij van landen genoemd die hulp verlenen.