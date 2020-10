D66-prominent Jan Terlouw nog steeds in rouw om referendum

„En dan de voortvarendheid waarmee het gebeurd is. Niet te geloven,” sneert Terlouw in een interview in Idee, het blad van het wetenschappelijk bureau van D66.

Terlouw, die zich van alle crises waar we nu mee kampen verreweg het meeste zorgen maakt over het klimaat, constateert dat het vertrouwen van de burger in de politiek is gedaald: „De huidige crisis bestaat eruit dat de politiek de burger niet meer vertrouwt, terwijl je mensen verantwoordelijkheden moet geven.” Het referendum de nek omdraaien heeft daar niet bepaald bij geholpen, vindt de ex-partijleider. „We moeten terug naar de basis van onze partij,” is zijn oordeel over D66. „De burger bij het bestuur.”

Het afschaffen van het referendum stond in 2017 opgenomen in het regeerakkoord. Dat kwam de partij, van oudsher groot voorstander van directe democratie, op hevige kritiek te staan. D66 werd verweten een van de kroonjuwelen te hebben opgeofferd tijdens de formatie. Bovendien was het D66-vicepremier Kajsa Ollongren, die het referendum in 2018 het finale nekschot mocht geven. De partij verdedigde zich destijds door te stellen dat er een bindend referendum moest komen, omdat het raadgevend referendum in de praktijk niet zoveel voorstelt. Van een bindend referendum is echter nooit wat terechtgekomen.