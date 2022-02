VN-rapport waarschuwt: massale sterfte natuur door klimaatverandering

De helft van alle soorten wereldwijd beweegt zijn leefgebied richting de koelere polen of naar hogergelegen gebieden, aldus het Engelstalige document Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability. Het stuk is samengesteld door 270 auteurs uit 67 landen.

Hittegolven hebben ervoor gezorgd dat honderden soorten niet terugkeren naar eerdere woongebieden. Ook wijzen de auteurs op massale sterfte door bijvoorbeeld bosbranden en verdwijning van kelpwouden, dat zijn onderzeese ecosystemen van wieren en algen. Er is sprake van ’substantiële schade en groeiende onomkeerbare verliezen in ecosystemen’, aldus de studie.

’Nu meer actie’

Niet eerder keek het IPCC zo scherp naar verbanden tussen klimaatverandering en natuur. „Dit rapport onderkent de wederzijdse afhankelijkheid van klimaat, biodiversiteit en mensen”, zegt Hoesung Lee, de Zuid-Koreaanse voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC. „Het benadrukt de urgentie om onmiddellijk meer actie te ondernemen om de risico’s van klimaatverandering tegen te gaan. Halve maatregelen zijn niet langer een optie.”

Het beschermen van natuur en ecosystemen helpt als buffer tegen de gevolgen van klimaatverandering, aldus de wetenschappers. Niet alleen omdat de natuur een bron is voor voedsel, ook omdat ze water vasthoudt dat anders voor overstromingen kan zorgen en omdat weerbare natuurlijke kustsystemen beschermen tegen een stijging van de zeespiegel.

Biomassa

Fout klimaatbeleid kan echter ook uitdraaien op fiasco’s, waarschuwt het IPCC. „Risico’s ontstaan bij sommige antwoorden die zijn bedoeld om het risico van klimaatverandering te verminderen.” Het rapport noemt specifiek ’slecht toegepaste bio-energie’ die kan uitdraaien op een gevaar voor biodiversiteit. „Speciaal als ze wordt toegepast op grote schaal.”

Deze bewoording lijkt een harde tik op de vingers van alle voorstanders van het gebruik van biomassa. Wetenschappers, bezorgde burgers en ngo’s waarschuwen al jaren voor de negatieve effecten (verlies van biodiversiteit en slechte luchtkwaliteit) door grootschalige houtkap voor energie. Eurocommissaris Frans Timmermans is echter nog steeds voorstander van de massale kap voor houtpellets die ’klimaatneutraal’ worden verbrand in onze elektriciteitscentrales. Ook Nederland heeft nog steeds geen afbouwpad voor biomassasubsidies.

Vorig jaar augustus stelde het IPCC dat de aardse opwarming ’onmiskenbaar’ wordt veroorzaakt door broeikassen die door de mens worden uitgestoten, waarvan CO2 de belangrijkste is. Nu waarschuwen wetenschappers dat 3 tot 14% van alle soorten een hoog risico op uitsterven loopt als de aarde opwarmt tot 1,5 graad vergeleken bij het begin van de industriële revolutie. Hoe sterker de opwarming, hoe meer flora en fauna gevaar loopt.

Waterschaarste

Klimaatverandering raakt Europa volgens het nieuwste rapport vooral in de beschikbaarheid van voldoende zoet water. Met name Zuid-Europa zal met grotere schaarste kampen. Als de opwarming doorzet tot 3 graden extra, dan krijgen ook Centraal- en West-Europa te maken met waterschaarste. Hittestress, doden door hittegolven en overstromingen zijn andere dreigingen voor ons continent.

Opvallend genoeg is er volgens het IPCC slechts ’zwak bewijs’ dat klimaatverandering ook mede gewelddadige conflicten binnen landen veroorzaakt. Wel waarschuwt het klimaatpanel dat de voedselveiligheid voor mensen in Afrika en Centraal-Amerika onder druk staat door overstromingen en droogte. Die situatie kan vervolgens weer een stimulerende rol spelen voor migratiestromen.