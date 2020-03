Burgemeester Tilburg: ’Coronavirus op z’n Brabants te lijf gaan’

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings in gesprek met de pers. Ⓒ ANP

TILBURG - „Laten we het virus op zijn Brabants te lijf gaan: matigen, dat is het woord.” Dat zei burgemeester Theo Weterings voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering maandag. Hij zei dat in reactie op een oproep van premier Mark Rutte na crisisoverleg over de verspreiding van het coronavirus.