Vrouw Bouterse spant kort geding aan na beschuldiging diamantroof

De edelsteen zou zijn weggenomen bij Claudia Griffith, de directeur van het Surinaamse diamantopkoopbedrijf Glomac NV., zo schrijven Surinaamse media.

De vrouw die de ’first lady’ van Suriname beschuldigde is Dini Blokland, de tante van Desi Bouterse. Berichten daarover worden door Blokland verspreid via sociale media. Volgens Blokland zou Ingrid Bouterse de diamant hebben verkocht in Dubai.

Ingrid Bouterse noemt de beschuldiging ’belachelijk’ en spande een kort geding aan tegen Blokland.

Verslaggever Mick van Wely is in de rechtbank aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets (vanaf circa 10.00 uur).