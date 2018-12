’Skripal vroeg Poetin vergiffenis voor verraad’

Timosjkov zei dat Skripal Rusland wilde bezoeken en om vergeving vroeg. Het Kremlin heeft het bericht onmiddellijk weersproken en stelt dat er nooit een brief van Skripal is aangekomen.

Skripal werd in 2006 in Rusland door een militair tribunaal tot dertien jaar cel veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk. Hij werd vier jaar later samen met drie anderen in een spionnenruil uitgewisseld tegen tien Russische agenten die in de VS vastzaten.

Skripal woonde in het Engelse Salisbury. Hij werd daar samen met zijn dochter Joelia 4 maart bewusteloos aangetroffen. Ze waren in aanraking gekomen met een uitzonderlijk soort zenuwgas dat in de Sovjet-Unie was ontwikkeld. Ze liggen nog steeds in coma.