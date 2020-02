Verkeersregelaar aangereden: ’Wij hebben thuis een gezin!’

Op de N247 gebeurde een ongeluk, waarna de verkeersregelaar in actie moest komen. Hij werd vervolgens aangereden. Ⓒ Weginspecteur Provincie Noord-Holland

SCHARWOUDE - Een verkeersregelaar van de provincie Noord-Holland is dinsdag aangereden in de buurt van Scharwoude toen hij het verkeer aan het regelen was na een ongeval. De provincie doet aangifte bij de politie. Collega’s van de man zijn aangeslagen.