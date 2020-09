Haagse kopzorgen om oplopende coronabesmettingen

De coronabesmettingen lopen in bepaalde regio’s te snel op. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is er een probleem met een snelle verspreiding onder jongeren, migrantengroepen, in de horeca en met feestjes in huiselijke kring.

De maatregelen worden zoveel mogelijk lokaal genomen, en behalve in de grote steden mogelijk ook elders. Zo is er in Leiden een probleem met besmettingen in studentenhuizen. Mogelijk gaat het om het terugschroeven van de sluitingstijden en gerichte campagnes. Het is voor het kabinet en de veiligheidsregio’s nog een puzzel hoe ze straks gaan uitleggen dat burgers in de ene gemeente verboden wordt wat ze elders wel is toegestaan.

Jongvolwassenen besmet

Het aantal besmettingen stijgt vooral snel onder jongeren van 20 tot en met 29 jaar. Maatregelen zijn voor deze groep lastig vanwege hun omvangrijke sociale netwerk. Met migrantengroepen merken de gemeenten dat coronacampagnes hen niet bereiken.

Tussen kabinet en de grote steden speelde afgelopen weken irritatie over verantwoordelijkheid. Het kabinet wees naar de steden om de besmettingen in te dammen, de stadsbesturen voelden zich in de wind gezet. Ze willen liever dat het kabinet maatregelen afkondigt dan dat ze dat zelf moeten doen.

België betitelt Noord- en Zuid-Holland als rode zones

De oplopende besmettingen in Nederlands drie grootste steden is onze zuiderburen niet ontgaan. België geeft Noord- en Zuid-Holland vanaf vrijdag code rood. Dat betekent dat Belgen die in de Nederlandse provincies zijn geweest en verplicht een coronatest en tien dagen thuisquarantaine moeten ondergaan. Dat geldt dus ook voor reizigers uit Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies aan omdat het coronavirus in de Randstad weer om zich heen grijpt.

