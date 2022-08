Rutte kent literprijs melk niet

„Wat is de eerlijke prijs die een boer voor zijn product krijgt? Is dat per se de 1 euro 60 voor de melk, of wordt dat wat meer?”, formuleerde Rutte. In werkelijkheid ligt die melkprijs een hele euro lager: circa 60 eurocent.

„Gaat goed met de melkprijs”, schampert voormalig melkveehouder Jan Cees Vogelaar (tevens lid van JA21) uit Lelystad op Twitter. „Hij zit er maar een eurootje naast.” De huidige prijs voor een liter verse melk bedraagt momenteel tussen de 57 en 65 cent, afhankelijk van het vet- en eiwitgehalte. En zelfs dat is al ruim hoger dan het lange tijd is geweest.

Vogelaar vraagt zich op Twitter af of Kamerleden wel door hebben wat de werkelijke prijzen zijn die boeren voor hun producten betaald krijgen. „Is het raar dat ik dit heel erg bizar vind?” Bij Albert Heijn kost een pak gewone melk (huismerk) momenteel 1,29. De biologische variant nog eens vijftien cent meer.

Er zijn meer verbaasde reacties op Rutte’s uitglijder. „Elke boer in Nederland zou blij zijn om 1 euro of meer te krijgen”, stelt Wouter de Heij op Twitter. „In dat geval kan het aantal koeien inderdaad halveren. Probleem opgelost?”

Kees Claassen heeft wel een verklaring voor de rooskleurige inschatting van de VVD-partijleider: „Hij drinkt havermelk.”