’Voorbeeldige’ seriemoordenaar vrijgelaten en gaat weer in de fout

De politie beschouwde Pumpuang als "een voorbeeldige gevangene" en liet hem daarom vervroegd vrij. Zeven maanden later lijkt de verdachte weer in oude gewoonten te zijn gevallen. "We geloven dat de moord op zondag heeft plaatsgevonden", liet de Thaise politie dinsdag weten. Inmiddels is een foto van de man verspreid. Waarom hij precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt.

De vijf eerdere slachtoffers van Pumpuang werkten allemaal in de Thaise seksindustrie. Media in het Aziatische land hebben de seriemoordenaar de bijnaam 'Jack the Ripper' gegeven, refererend naar een een man die in de negentiende eeuw prostituees verminkte en vermoordde. Zijn identiteit werd nooit achterhaald.