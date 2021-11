Wereldwijde paniek om omicronvariant: deze maatregelen nemen andere landen

Premium Binnenland

Marc Pap (25) raakte zwaargewond door appende automobilist: ’voor altijd lichamelijk beperkt’

Het is een bloedhete middag in juli als Marc Pap (25) uit Hoogeveen op zijn motor in Witteveen wordt aangereden door een vrouw die tijdens het autorijden tekstberichtjes en foto’s aan het versturen is op haar mobiel. „Die appjes hebben mijn leven voor altijd veranderd.”