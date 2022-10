Bergkamp vindt actie FVD ’ongepast en ongehoord’

Bergkamp reageert in een statement op een YouTube-serie van FvD onder de noemer ’Rioolratten ontmaskerd’. Van Meijeren zoekt daarvoor SBS6-verslaggever Merel Ek in haar werkruimte op om haar, met draaiende camera, met eerdere uitspraken te confronteren.

„Mensen moeten veilig en prettig hun werk kunnen doen in het Tweede Kamergebouw”, zegt Bergkamp. „Dat geldt ook voor journalisten. Niemand moet met een draaiende camera overvallen worden in of bij hun werkkamer. Laat staan dat er heimelijk geluidsopnames worden gemaakt. Dat Gideon van Meijeren dit wel heeft gedaan in het Tweede Kamergebouw neem ik hoog op en ik heb hem dat zelf gisteren direct laten weten.”

Bergkamp veroordeelt de actie van Meijeren en kijkt of ze in kan grijpen: „Ik kijk of regels aangescherpt moeten en kunnen worden. Maar los van de regels is dit ongepast en ongehoord.” Een woordvoerder van Bergkamp laat weten dat het ’in elk geval’ gaat om regels rond ’het maken van onaangekondigde opnames’

NVJ

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) komt ook in actie tegen Van Meijeren. De vakbond heeft een brief naar Bergkamp gestuurd om ervoor te zorgen dat ’dit soort manieren van eigen recht voorkomen worden’. „Het is een soort ongeschreven regel in de democratie dat journalisten journalistiek bedrijven en parlementariërs politiek”, zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ tegen het ANP. „Als die zaken door elkaar gaan lopen, zonder dat daarbij de journalistieke ethiek in acht wordt genomen, gaat er iets mis. Zeker als het op zo'n intimiderende manier gebeurt.”

De actie van Van Meijeren werd ook door tal van bewindspersonen veroordeeld. Premier Mark Rutte spreekt van een ’nieuw dieptepunt’ van FvD.