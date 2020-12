Syrië: doden door Israëlische raketten

Ook het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meld de aanvallen.

Het Syrische staatspersbureau SANA liet zich niet uit over slachtoffers door Israëlische luchtaanvallen. Wel meldde SANA dat de Syrische luchtverdediging in de nacht van donderdag op vrijdag raketten heeft onderschept die door Israël zouden zijn afgevuurd.

Israël heeft sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 honderden aanvallen in Syrië uitgevoerd. Die waren gericht tegen onder meer regeringstroepen en strijders van de Libanese sjiitische militante groep Hezbollah. Israël komt zelden met details over operaties in Syrië en heeft als beleid te zwijgen over oorlogsacties.

Iraanse bedreiging

De Joodse staat bevestigt zelden details over operaties in Syrië, maar zegt dat de Iraanse aanwezigheid ter ondersteuning van president Bashar al-Assad een bedreiging is en dat het land de aanvallen zal voortzetten. Iran investeert al jarenlang miljoenen dollars in de regio voor terreur, ook in de Gazastrook voor de radicale Hamasbeweging.