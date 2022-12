Veel Marokkaanse WK-fans teleurgesteld door annulering vlucht

RAM betuigt diepe spijt. Ze had 'een luchtbrug' aangekondigd met dertig extra vluchten naar Qatar op dinsdag en woensdag. De maatschappij had geen enkele moeite de 9000 tickets voor een vlucht naar de halve finale te verkopen. Maar nu krijgen ruim 2000 supporters van de Leeuwen van de Atlas hun geld, rond de 450 euro, terug, omdat de vlucht niet doorgaat. Marokkaanse media melden niet wat de problemen zijn, maar de annulering is volgens RAM te wijten "aan de jongste beperkingen die Qatar heeft ingesteld".

Er worden naar schatting 45.000 Marokkaanse fans verwacht in het Al-Bayt stadion, circa 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Doha. Volgens plaatselijke media stonden er al in de nacht Marokkaanse fans bij de ingang om hun plaatsbewijs te bemachtigen, terwijl de loketten daar om 10.00 uur (plaatselijke tijd) voor opengingen. Er worden woensdagavond circa 4000 Franse supporters verwacht, onder wie president Emmanuel Macron.