Recordprijs voor biljet van Nederlandse 40 gulden uit 1814

Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt. De Nederlandse gulden is de voorloper van de euro. Die werd op 1 januari 2002 ingevoerd als betaalmiddel.

In 1813 werd Nederland zelfstandig en koning Willem I wilde snel een nationale bank oprichten om de geldomloop te verbeteren. Tot die tijd waren er vooral gouden en zilveren munten die vaak al eeuwen in omloop waren. Een jaar later, in 1814 werd De Nederlandsche Bank opgericht die het alleenrecht kreeg om bankbiljetten uit te geven.

Volgens de Nederlandsche Muntenveiling zitten veel verzamelaars van munten, papiergeld en postzegels thuis door de coronamaatregelen en hebben ze meer tijd voor hun hobby. "De prijzen voor dit verzamelmateriaal zijn op het ogenblik stijgende."