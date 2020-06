Activisten halen standbeeld Columbus in Minneapolis neer

De nieuwste vernieling komt op het moment van een ontluikende beeldenstorm en werd luid toegejuicht door enkele tientallen activisten. Ze hadden het hoofd van Columbus aan touwen gebonden en haalden het standbeeld ’voorover’ neer.

Na het neerhalen werd hand in hand om het beeld gedanst.

Volgens lokale journalisten ging het niet zozeer om Black Lives Matters-demonstranten maar om leden van de American Indian Movement, activisten die zich afzetten tegen de behandeling en het vermoorden van de oorspronkelijke bewoners van het continent.

Columbus het haasje

Columbus is beroermd vanwege zijn ’ontdekking’ van Amerika, maar ook omstreden vanwege het geweld dat hij gebruikte tegen de inheemse bevolking. In de VS wordt op grote schaal gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld en dat heeft geleid tot een roep om standbeelden te verwijderen van omstreden historische figuren.

Columbus was op andere plekken ook al de klos. Een beeld van de beroemde ontdekkingsreiziger werd eerder onthoofd in Boston (Massachusetts), terwijl een beeltenis van hem in Richmond (Virginia) in een meer belandde.

Het onthoofde standbeeld van Columbus in Boston. Ⓒ Reuters

Ook op andere plaatsen in de wereld moeten standbeelden het ontgelden. Zo keerden Britse betogers zich tegen het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston. Ze gooiden het in de haven van Bristol in het water. In België moesten beelden van koning Leopold II het op meerdere plaatsen ontzien.