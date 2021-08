LIVE | Amerikaanse burgers in Kabul ’geslagen’ door Talibanstrijders

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.

Dit zijn de hoofdpunten:

’Diplomaten verlieten tegen alle instructies in Nederlandse ambassade in Kabul’

Wanhoop bij Nederlanders in hel van Kabul: ’Waarom lukt het de Fransen wel om weg te komen, maar ons niet?’

06.43 - Woordvoerder: Taliban komt snel met regeermodel

Binnen enkele weken zullen de Taliban bekendmaken hoe ze Afghanistan gaan regeren. Dit heeft een woordvoerder van de radicaalislamitische organisatie zaterdag gezegd.

Volgens de woordvoerder werken de juridische en religieuze specialisten van de Taliban momenteel samen met deskundigen op het gebied van buitenlandse politiek aan een nieuw regeermodel. Binnen enkele weken moet dat klaar zijn.

De Taliban voerden tussen 1996 en 2001 een schrikbewind in Afghanistan. Ze verloren de macht na de Amerikaanse invasie in 2001. Sinds hun snelle machtsgreep vorige week proberen ze zich gematigder te presenteren.

06.36 - Vijf officiële websites Taliban op zwart

Vijf officiële websites van de Afghaanse Taliban zijn sinds vrijdagavond laat op zwart. De sites zijn een belangrijk communicatiemiddel voor de Taliban, die ze gebruiken voor het verspreiden van officiële informatie. Het is onduidelijk of er technische problemen zijn of dat sprake is van een doelgerichte actie tegen de de radicaalislamitische organisatie.

De sites in het Engels, Arabisch, Pashtu, Urdu en Dari werden volgens onlineregisters beveiligd door CloudFare. Een woordvoerder van dit Amerikaanse beveiligingsbedrijf kon geen commentaar geven.

De krant The Washington Post meldde vrijdag op gezag van de SITE Intelligence Group, een organisatie die online extremisme volgt, dat ook verschillende WhatsApp-groepen van de Taliban afgesloten zijn. De versleutelde berichtendienst is eigendom van Facebook, dat de Taliban van zijn platformen weert.

23.00 - Amerikaanse militairen halen burgers op buiten vliegveld Kabul

Amerikaanse militairen hebben kort de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul verlaten om mensen op te halen die geëvacueerd willen worden uit vrees voor de nieuwe machthebbers, de radicaalislamitische Taliban. De soldaten pikten met drie Chinook-helikopters 169 burgers op die op tweehonderd meter van het vliegveld gestrand waren, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het Pentagon gaf geen informatie over de nationaliteit van de mensen. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder gezegd dat 169 Amerikanen met behulp van Amerikaanse troepen de luchthaven waren binnengekomen. De Amerikanen hebben het vliegveld in handen.

Tegelijkertijd komen er berichten dat Taliban-strijders Amerikaanse burgers hebben geslagen. De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin noemt dit onaanvaardbaar.

In een gesprek met parlementariërs zei Austin dat Amerikanen zijn "geslagen" door Taliban in Kabul, melden Amerikaanse media. Zij baseren zich op deelnemers aan het overleg. Het lijkt te bevestigen dat de Taliban zich steeds harder opstellen. Kort na de machtsovername hadden zij nog aangekondigd geen wraak te zullen nemen na 20 jaar strijd tegen de buitenlandse troepen in het land.