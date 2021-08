LIVE | Taliban laten overheidsmedewerkers in Kabul niet naar werk gaan

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.

Dit zijn de hoofdpunten:

Talibanstrijders weigeren overheidsmedewerkers in de Afghaanse hoofdstad Kabul toe te laten tot hun kantoren. Kort na de machtsovername zei de Taliban nog dat overheidspersoneel weer aan het werk kon gaan.

De groepering kondigde dinsdag een algemene amnestie aan voor mensen die in dienst waren van de gevallen overheid. „U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk”, beweerde de Taliban eerder.

Talibanstrijders blokkeren nu de toegang voor ambtenaren en bevelen hen te wachten op een officiële aankondiging via de televisie of radio. De strijders zouden nog geen bevel hebben gehad om gebouwen weer te openen. Het is onduidelijk waarom.

Sinds de Taliban zondag de macht overnamen zijn nog veel overheidsgebouwen, banken, scholen en universiteiten gesloten. Enkele bedrijven, zoals telecombedrijven, zijn wel weer open. Vrouwen zouden zich al minder laten zien in het publieke leven, uit angst voor represailles.

15.37 - Nederland heeft sinds woensdag 135 mensen geëvacueerd uit Kabul

Nederland heeft tot nu toe 135 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald. Dat blijkt uit cijfers die de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zaterdag hebben gepubliceerd. Het is voor het eerst dat er een overzicht is gemaakt van het aantal mensen dat is geëvacueerd sinds de Afghaanse hoofdstad Kabul weer in handen van de Taliban viel. Er wordt sinds woensdag gevlogen.

Het gaat zowel om mensen met een Nederlands paspoort als Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben. Op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, waar die laatste groep wordt opgevangen, bevinden zich volgens de nieuwe gegevens momenteel 78 Afghaanse evacués.

De mensen die op de lijsten staan om geëvacueerd te worden, komen soms ook op vluchten van andere landen terecht. 118 geëvacueerden zijn met een toestel van de Nederlandse krijgsmacht meegevlogen, de overige zeventien met vliegtuigen van bondgenoten.

Defensie heeft in totaal 368 evacués Afghanistan uit geholpen, van wie ook een groot deel door andere landen wordt geëvacueerd. Zaterdagmiddag is nog een toestel geland op Schiphol met 153 mensen aan boord. Zij waren eerst met een transportvliegtuig van Kabul naar een veilig land in de regio gebracht, en daarna doorgereisd. De meesten hebben Nederland niet als eindbestemming.

De regering is al jaren bezig met het naar Nederland halen van tolken die voor Defensie hebben gewerkt. Vanwege de ontwikkelingen in Afghanistan, waar de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken, werd er de laatste maanden meer vaart mee gemaakt. Toch zijn er nog tientallen tolken met hun gezinnen in dat land achtergebleven. Door de onverwacht snelle opmars van de Taliban is het inmiddels een stuk moeilijker geworden om ze het land uit te krijgen.

Woensdag besloot het kabinet onder druk van de Tweede Kamer dat mensen die in een andere hoedanigheid voor Nederland hebben gewerkt ook uit Afghanistan opgehaald moeten worden, net als de tolken samen met hun gezin. Samen met de ongeveer zevenhonderd Nederlanders die zich nog in Afghanistan bevinden, gaat het vermoedelijk om duizenden evacués.

14.12 - Duitse helikopters in Kabul voor evacuaties buiten vliegveld

Twee Duitse militaire helikopters zijn zaterdag op de luchthaven van Kabul gestationeerd, om te helpen bij de door een enorm gedrang rond het vliegveld bedreigde evacuaties. Twee Amerikaanse helikopters hadden dit weekeinde al meer dan 160 evacués opgepikt op circa tweehonderd meter afstand van de luchthaven.

Volgens de Duitse strijdkrachten hebben de VS om de kleine helikopters van het type H-145M gevraagd. Die kunnen landen in dichtbevolkte gebieden. De Amerikanen hebben in Kabul veel grotere helikopters. De Duitse toestellen worden ingezet bij operaties voor mensen die willen vluchten, maar niet bij de luchthaven kunnen komen en in acuut gevaar verkeren. De Duitse toestellen worden uitsluitend gebruikt samen met Amerikaanse en niet buiten de regio Kabul.

Een reeks landen evacueert duizenden mensen die uitwijken uit het door de extremistische Taliban onder de voet gelopen land. De Duitse ’Bundeswehr’ heeft er al circa 1800 overgevlogen sinds de machtsovername van afgelopen zondag. Ze worden naar Tasjkent in Oezbekistan, 740 kilometer noordelijker, overgebracht en vliegen dan verder met civiele toestellen. De Duitse ambassade heeft gewaarschuwd dat mensen die op eigen houtje naar het vliegveld van Kabul gaan, dat op eigen risico doen. Er zijn al twee Duitsers gewond geraakt in de straten van de stad.

12.43 - CNN-journaliste verlaat Afghanistan

De wereldberoemd geworden oorlogsverslaggeefster Clarissa Ward van CNN heeft Afghanistan verlaten. Ward is een ervaren journaliste in conflictsgebieden en heeft de meest afschrikwekkende terroristen geïnterviewd op onheilspellende plekken.

Maar blijkbaar is het Afghanistan van nu, waar ze beroemd werd door een rel rond haar hoofddoek die ze sinds de verovering van de Taliban ging dragen, een brug te ver.

„Klaar voor vertrek”, twitterde ze ’s nachts, waarna ze zondagochtend in Doha landde samen met zo’n driehonderd Afghaanse evacués. Ze kon een plekje bemachtigen in een militair vliegtuig van de US Air Force. „We are the lucky ones”, schreef ze bij aankomst.

Op het vliegveld van Kabul heeft Ward nog de chaos meegemaakt. Vooral de beelden van baby’s zijn haar bijgebleven, meldt ze op sociale media.

Ward viel de afgelopen tijd grote bewondering ten deel van collega’s voor haar onbeschroomde verslaglegging vanuit Kabul, waar zij als een van de weinigen durfde blijven. Enkele dagen geleden beschreef ze de taferelen als ’utterly bizarre’ terwijl Talibanstrijders zich om haar heen verzamelden.

11.25 - Medeoprichter Taliban in Kabul voor vorming regering

Een van de stichters van de extremistische soennitische beweging Taliban, mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul aangekomen voor overleg met andere Talibanleiders over de vorming van een regering. De Taliban namen een week geleden de macht over in Afghanistan en profileren zich momenteel als gematigder dan hun ideologie en jarenlange bloedige terreur doen vermoeden. Ze willen een regering vormen samen met andere partijen. Baradar geldt als de topman van de Taliban en wordt als de emir van het nieuwe ’emiraat Afghanistan’ gezien.

Baradar komt uit de provincie Uruzgan en stond samen met zijn jeugdvriend Mohammed Omar (1960-2013) aan de wieg van de Taliban, die Omar leidde. Baradar werd in 2010 door de Pakistaanse en Amerikaanse veiligheidsdiensten opgepakt, maar is in 2018 op aandringen van Washington vrijgelaten. Hij heeft daarna naam gemaakt als diplomaat van de Taliban. Baradar, broer, is feitelijk een bijnaam van hem.

Een van de Talibanleiders die over de nieuwe regeringsploeg praten is Khalil Haqqani. Hij wordt door de VS gezocht als leider van een terroristische organisatie, het Haqqani Netwerk. Dat is in de strijd het best getrainde en bewapende onderdeel van de Taliban gebleken en is volgens waarnemers een criminele terreurgroep uit het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Het netwerk is nu belast met de veiligheid in Kabul.

Het netwerk wordt verantwoordelijk gehouden voor drugscriminaliteit, ontvoeringen, banden met terroristen en de bloedigste aanslagen in de Afghaanse oorlog. De basis van het netwerk ligt in de oorlogen van de jaren zeventig en tachtig, in een bergachtig grensgebied ten zuiden van Kabul. De stichter van het netwerk, Jalaluddin Haqqani, was daar een guerrillaleider.

06.43 - Woordvoerder: Taliban komen snel met regeermodel

Binnen enkele weken zullen de Taliban bekendmaken hoe ze Afghanistan gaan regeren. Dit heeft een woordvoerder van de radicaalislamitische organisatie zaterdag gezegd.

Volgens de woordvoerder werken de juridische en religieuze specialisten van de Taliban momenteel samen met deskundigen op het gebied van buitenlandse politiek aan een nieuw regeermodel. Binnen enkele weken moet dat klaar zijn.

Talibanstrijders nabij Zanbaq Square in Kabul. Ⓒ ANP/HH

De Taliban voerden tussen 1996 en 2001 een schrikbewind in Afghanistan. Ze verloren de macht na de Amerikaanse invasie in 2001. Sinds hun snelle machtsgreep vorige week proberen ze zich gematigder te presenteren.

06.36 - Vijf officiële websites Taliban op zwart

Vijf officiële websites van de Afghaanse Taliban zijn sinds vrijdagavond laat op zwart. De sites zijn een belangrijk communicatiemiddel voor de Taliban, die ze gebruiken voor het verspreiden van officiële informatie. Het is onduidelijk of er technische problemen zijn of dat sprake is van een doelgerichte actie tegen de de radicaalislamitische organisatie.

De sites in het Engels, Arabisch, Pashtu, Urdu en Dari werden volgens onlineregisters beveiligd door CloudFare. Een woordvoerder van dit Amerikaanse beveiligingsbedrijf kon geen commentaar geven.

De krant The Washington Post meldde vrijdag op gezag van de SITE Intelligence Group, een organisatie die online extremisme volgt, dat ook verschillende WhatsApp-groepen van de Taliban afgesloten zijn. De versleutelde berichtendienst is eigendom van Facebook, dat de Taliban van zijn platformen weert.

23.00 - Amerikaanse militairen halen burgers op buiten vliegveld Kabul

Amerikaanse militairen hebben kort de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul verlaten om mensen op te halen die geëvacueerd willen worden uit vrees voor de nieuwe machthebbers, de radicaalislamitische Taliban. De soldaten pikten met drie Chinook-helikopters 169 burgers op die op tweehonderd meter van het vliegveld gestrand waren, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het Pentagon gaf geen informatie over de nationaliteit van de mensen. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder gezegd dat 169 Amerikanen met behulp van Amerikaanse troepen de luchthaven waren binnengekomen. De Amerikanen hebben het vliegveld in handen.

Tegelijkertijd komen er berichten dat Taliban-strijders Amerikaanse burgers hebben geslagen. De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin noemt dit onaanvaardbaar.

In een gesprek met parlementariërs zei Austin dat Amerikanen zijn „geslagen” door Taliban in Kabul, melden Amerikaanse media. Zij baseren zich op deelnemers aan het overleg. Het lijkt te bevestigen dat de Taliban zich steeds harder opstellen. Kort na de machtsovername hadden zij nog aangekondigd geen wraak te zullen nemen na 20 jaar strijd tegen de buitenlandse troepen in het land.