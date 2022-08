Hoogbejaard echtpaar uit Castricum voor duizenden euro’s opgelicht, politie deelt beelden

De verdachte - een jonge man - wist door middel van phishing en spoofing de bankpas van het echtpaar in handen te krijgen.

Op 7 mei werd het echtpaar gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Volgens die ’medewerker’ had het echtpaar een valse mail ontvangen en was de daaruit voortkomende betaling mislukt.

Daarop kreeg het echtpaar het advies om hun bankpassen door te knippen en in een envelop aan een andere bankmedewerker te overhandigen. Die stond later inderdaad voor de deur. Hij kreeg de envelop en ging er daarna vandoor.

Later die dag werden er meerdere keren geldbedragen opgenomen met de passen. In totaal is het echtpaar duizenden euro’s kwijt. De politie heeft beelden vrijgegeven van opname bij de geldautomaat aan de Geesterduinweg in Castricum.

Op die beelden is een jonge man te zien met een wit shirt van het merk The North Face. Verder droeg hij een pet en zonnebril. Wie de man herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

13.000 euro

De politie vroeg afgelopen week ook om herkenning in een andere zaak, waarbij een 65-jarige vrouw uit Beverwijk voor meer dan 13.000 euro werd opgelicht. De verdachte pinde in Heemskerk. Dat gebeurde op 6 mei, een dag voor de zaak in Castricum. Ook in dit geval deed een man zich voor als een bankmedewerker, al vroeg hij niet om de passen door te knippen. Er is (nog) geen reden om een link te leggen tussen de twee zaken, volgens de politie.