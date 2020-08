Politie Amstelveen beëindigt illegaal feest met honderden bezoekers

De feestgangers waren te vinden op een parkeerterrein ter hoogte van het gemeentehuis. Rond 02.30 uur kwamen de eerste meldingen van geluidsoverlast binnen, zo schrijft de politie op Facebook.

Agenten kwamen ter plaatse en gaven alle bezoekers een waarschuwing. Het feest werd beëindigd en de aanwezigen gingen naar huis. De ballonnen en andere troep namen de feestgangers niet met zich mee.

Hulp van burgers ingeschakeld

De politie van Amstelveen schrijft in een bericht op Facebook steeds vaker soortgelijke situaties tegen te komen: „Langzamerhand groeit dit tot een aardig probleem en vragen wij de burger om hulp. Heb je informatie over een aankomend feest, ervaar je overlast van muziek op een plek in de openbare ruimte of zie je grote groepen verzamelen? Laat het ons weten.”