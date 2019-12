Ⓒ Theo van Woerden / Blijefotos.nl

Urk - Experts zijn niet verbaasd dat de garnalenkotter waarop twee Urker vissers vorige week het leven verloren, hoogstwaarschijnlijk omgeslagen is doordat het net achter een wrak bleef hangen. Het gebied in de Noordzee bij Texel is zeer verraderlijk vanwege de stroming en de vele wrakken, zeggen ze.