Weeffout, walsen en ongelukken Collegiaal wantrouwen met potentieel grote gevolgen

Nieuwe berichten over personele stikstofstrubbelingen in Rutte-IV moeten in de top van de coalitie alle alarmbellen doen afgaan. Vriend en vijand weten dat het voortbestaan van het kabinet voor een belangrijk deel afhangt van een succesvolle aanpak van het stikstofprobleem. Als die uitblijft, is er voor D66 weinig reden om nog met deze club door te gaan, zo wordt niet alleen bij die partij verwacht. Tegelijkertijd zitten VVD, CU en met name CDA met de vingers tussen de deur als de boerenachterban zich massaal van hen afkeert, mocht de stikstofaanpak daartoe aanleiding geven.