’Reguliere zorg in de knel door beddentekort’

Dat meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Op dit moment liggen er buiten de ic’s 433 coronapatiënten in ziekenhuizen. Dat aantal stijgt. Zaterdag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding twee nieuwe patiënten ten opzichte van vrijdag. Ter vergelijking; er liggen nu 122 mensen met corona op de ic.

1300 coronabedden

In het Opschalingsplan Covid-19 dat het LNAZ afgelopen zomer presenteerde, staat dat de ziekenhuizen in staat moeten zijn 1300 coronabedden buiten de ic’s te leveren. Dat zijn er nu 900. Het gaat om bedden die beschikbaar horen te zijn zonder dat het ten koste gaat van de reguliere zorg.

Het kabinet heeft dit bepaald omdat het geen herhaling wil van afgelopen voorjaar toen operaties en behandelingen op grote schaal werden afgezegd, wat voor gezondheidsschade kan zorgen. Die wens staat nu onder druk of kan al niet meer worden ingewilligd. Zo stelde het Leids Universitair Medisch Centrum afgelopen week al geplande operaties uit.

"Het komt te vroeg"

„In veel ziekenhuizen neemt de druk toe. Vooral in de ziekenhuizen in de gebieden waar het aantal Covid-patiënten snel stijgt”, stelt de woordvoerster van het LNAZ. „Het komt te vroeg. Er zijn nog te weinig verpleegkundigen. Dat komt omdat er nog personeel op vakantie is, maar ook omdat er nog mensen in de opleiding zitten. Het personeel is op dit moment de grootste bottleneck.”

Om de nieuwe toestroom aan patiënten het hoofd te bieden is afgelopen week het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weer operationeel geworden. Het verplaatst patiënten vanuit ziekenhuizen die geen plek meer hebben naar regio’s waar nog wel capaciteit is. Tussen vrijdag- en zaterdagmiddag werden elf patiënten overgeplaatst, waarvan negen niet-ic-patiënten. Bijna zeventig procent van deze zogeheten klinische patiënten ligt in de regio’s Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Brabant.

’Maximaal landelijk spreiden’

„Alleen wanneer we maximaal landelijk spreiden kunnen we 1300 niet-ic-bedden leveren”, stelt het LNAZ. „En met kunst- en vliegwerk want in dat geval moet er worden gewerkt met één verpleegkundige voor drie bedden terwijl het personeel liever met twee patiënten werkt. Bij één op drie hebben verpleegkundigen niet altijd het gevoel dat ze de situatie onder controle hebben.”

Afgelopen maand waarschuwden toonaangevende functionarissen zoals voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers en vakbonden van verpleegkundigen in De Telegraaf al dat de zorg nog niet klaar is voor een tweede coronagolf.