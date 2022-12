Automobilist rijdt op N296 in op verkeersregelaar en dreigt terug te komen met vuurwapen

De Maaseikerweg (N296) is sinds donderdag afgesloten voor verkeer vanwege een sinkhole, een gat in het wegdek. Een automobilist negeerde vrijdagochtend een stopteken en reed vervolgens in op een verkeersregelaar. De bestuurder dreigde daarbij ook nog eens terug te komen met een vuurwapen. Na een zoektocht in de omgeving wist de politie de verdachte op te pakken.

Omdat er een kans bestaat op verzakking worden er geen weggebruikers toegelaten op de N296. Het verkeer wordt vanaf de snelweg A2 lokaal omgeleid. Sinkholes, ook wel zinkgaten of verdwijngaten genoemd, ontstaan op plekken waar de grond instabiel is. Ze ontstaan doordat er ineens een stuk grond instort door een gat in de grond. Rijkswaterstaat zal het wegdek van de provinciale weg zo snel mogelijk herstellen. Hoelang die reparatie gaat duren is nog niet bekend.