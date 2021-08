Rechter in hoger beroep in zaak Nicky Verstappen trekt zich terug

Reden van de wissel is om de schijn van partijdigheid te voorkomen. De rechter die zich terugtrekt werkt sinds juli 2018 bij de rechterlijke macht, daarvoor was hij advocaat. Als advocaat heeft hij jarenlang in meerdere strafzaken iemand bijgestaan die in de zaak van B. is gehoord als getuige.

Als een rechter tijdens of voorafgaand aan een proces ontdekt dat er mogelijk sprake is van (de schijn van) partijdigheid, kan hij verzoeken zich te mogen ’verschonen’. Dat is in dit geval gebeurd. Het verzoek is toegewezen door de zogenoemde verschoningskamer.

Partijdigheid

De behandeling van de zaak in hoger beroep is gestart op 6 april van dit jaar. „De betreffende getuige heeft zich na aanvang van de zaak gemeld en is in juni gehoord. Het hof is hierover eind juli geïnformeerd. Aangezien het hof niet eerder wist van het bestaan van deze getuige, was het voor de raadsheer ook niet eerder mogelijk om te bepalen of er sprake was van een omstandigheid die de vrees voor de schijn van partijdigheid zou kunnen wekken”, staat in een verklaring van het hof.

De 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match verdachte B. in beeld. De 48-jarige Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Hij ging in hoger beroep. De start van de inhoudelijke behandeling is gepland op 10 november. Op 3 september is eerst nog een inleidende zitting.