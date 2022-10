‘Verhoeven versus Overeem gaat gebeuren, gesprekken zijn gaande’

In de nieuwste aflevering van de podcast De Rechtse Directe bespreken presentator Wilson Boldewijn en Telesport-verslaggever het laatste vechtsportnieuws. Er wordt teruggeblikt op de partij tussen Alistair Overeem en Badr Hari. Is dit echt het einde voor Badr? En de heren kijken vooruit naar de aanstaande gevechten van onder anderen Rico Verhoeven. Lars merkt op dat Overeem de druk richting Rico aan het opvoeren is: ,,Het sarren door Overeem in de richting van Rico is een beetje kinderachtig, maar wel goed.” Ook worden de krokodillentranen besproken van bokser Deontay Wilder, die in het verleden sprak over het vermoorden van een tegenstander.

