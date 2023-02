Hardleerse dronken automobilist (63) stapt doodleuk weer in auto nadat rijbewijs is ingevorderd

Erg ver kwam de dronken man dan ook niet. Verschillende bestuurders hadden de automobilist al eerder op de A2 opgemerkt vanwege zijn afwijkende rijgedrag. Dat was ook niet zo moeilijk omdat de man op dat moment niet harder dan 50 kilometer per uur reed. Gewaarschuwde agenten kregen de bestuurder uiteindelijk bij Vught in het vizier. Maar het kostte nog heel wat moeite hem te laten stoppen. Aanvankelijk wilde hij niet volgen en daardoor waren de agenten genoodzaakt hem midden op de weg te laten stoppen.

De man en zijn auto werden meegenomen naar het bureau. Bij een blaastest bleek de man uit Den Bosch maar liefst zes keer de toegestane hoeveeldheid alcohol op te hebben. Nadat zijn rijbewijs was ingenomen en de man een rijverbod opgelegd had gekregen, gaf de man aan naar huis te willen. Ondanks vele waarschuwingen dat hij beslist niet mocht rijden, stapte de man toch in en reed weg. Agenten wisten hem echter direct weer klem te rijden.

De man moet zich nu binnenkort voor de rechter verantwoorden.