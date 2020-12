Grootste seriemoordenaar uit geschiedenis VS overleden

Een verzameling van alle ’mugshots’ die de politie in de Verenigde Staten door de jaren heen van Samuel Little maakte. Dat de moordenaar zolang door de mazen van het net wist te glippen, kwam omdat de diverse politie-organisaties hun informatie niet of onvoldoende uitwisselden. Ⓒ FBI/The New York Times/Redux

LOS ANGELES - Afgelopen nacht is in een ziekenhuis in Californië waarschijnlijk de grootste seriemoordenaar uit de Amerikaanse geschiedenis op 80-jarige leeftijd overleden: Samuel Little.