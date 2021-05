Brandweerman kruipt in ondergrondse container voor verloren horloge: ’De jonkies moeten er maar in kruipen’

Bij het wegbrengen van kartonafval verloor een Oegstgeestse vrouw maandag in de namiddag haar horloge in de papiercontainer aan de Lange Voort. In paniek nam ze contact op met de hulpdiensten waarna de brandweer haar te hulp schoot.

„Voor die mevrouw was het horloge een belangrijk item”, zegt ploegchef van de brandweer Ton Koot. „Het is niet de taak van de brandweer om dit soort zaken op te lossen, maar als er geen andere dringende incidenten zijn, helpen we graag.”

Ⓒ as media

Het team probeerde het horloge er eerst met een prikker uit te vissen, maar toen dat niet lukte, moest er iemand de container in. „We kijken altijd even wie van het team klein genoeg is, maar over het algemeen zijn het de jonkies die erin moeten kruipen. Af en toe is er ook wel een vrijwilliger die zich aanbiedt”, aldus Koot.

Met een sleutel haalde het team de ijzeren plaat eraf waarna een brandweermedewerker zich door de smalle doorgang wrong. Nadat een groot stuk karton uit de container was gehaald, vond de brandweerman het horloge, dat hij weer aan de gelukkige vrouw kan geven.

Voor Koot is het niet de eerste keer dat zijn team opgeroepen wordt voor een item in de container. „Ik stond zelf ook een keer bij een container voor een telefoon. Achteraf bleek die gewoon in het portiek te liggen.”