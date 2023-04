Man zwaargewond door steekpartij in Rotterdam

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Een man is zaterdagavond zwaargewond geraakt door een steekpartij op de Hoenkamp in Rotterdam. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd na het steekincident in de wijk Charlois, dat rond 20.30 uur gebeurde, laat een politiewoordvoerster weten.