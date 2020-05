Claudia knipt weer maar haar eigen haar moet nog even wachten

Om 7.45 uur was Mark-Jan van der Weerden als eerste aan de beurt. Hij kwam er speciaal voor vanuit Eindhoven voor naar Tilburg. Ⓒ Jeroen van Eijndhoven / Beeld We

Tilburg - Al 26 jaar is Mark-Jan van der Weerden (49) vaste klant bij kapster Claudia van Poppel (49). Normaal gesproken zit hij om de drie tot vier weken in de stoel bij Herenkapsalon Prestige in Tilburg. De coronasluiting bezorgde hem letterlijk en figuurlijk grijze haren, maar maandagochtend was het zover. Om 7.45 uur was Mark-Jan de eerste klant die door Claudia onder handen werd genomen.