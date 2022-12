Voetbalwereld: duels zonder fans geen oplossing voor politietekort

Volgens de voetbalwereld lijkt de oproep die ACP-voorzitter Wim Groeneweg dinsdag in De Telegraaf deed vooral „op een indringende oproep aan de politiek: meer blauw op straat. Wij snappen dat er schaarste is en samen met de politie streven we juist naar een zo laag mogelijke politie-inzet rondom de wedstrijden”, staat in de verklaring. „Zo hebben stewards van de clubs de afgelopen jaren alle plaatsen van de politie in de stadions overgenomen.”

De politiebond reageerde op CBS-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in hun eigen buurt te zien. „Om te zorgen dat er meer politie op straat is, zouden er geen bezoekers meer bij voetbalwedstrijden moeten zijn”, aldus Groeneweg.

Lokale driehoek

Een woordvoerder van de korpsleiding laat weten dat de politie niet gaat over het vraagstuk wel of geen publiek bij een Eredivisiewedstrijd. Over de capaciteit van de politie kan in zijn algemeenheid gemeld worden dat rondom het evenementenseizoen altijd wordt gekeken naar de meest logische inzet van agenten. Dit wordt overlegd in de lokale driehoek (politie, burgemeester en Openbaar Ministerie).

De burgemeesters willen dinsdag niks zeggen over de oproep van het ACP. Volgens Paul Depla, de burgemeester van Breda die voetbalzaken namens de burgemeesters in zijn portefeuille heeft, verschijnt binnenkort een rapport van de Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin onder meer iets over supporters staat. In de regiegroep zijn naast de burgemeesters ook politie, justitie en KNVB vertegenwoordigd. De regiegroep bespreekt onder andere de veiligheid in stadions.