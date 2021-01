Premium Binnenland

Zeldzaam zeehondje met te veel pigment strandt in Noordwijk

Met droeve dropjesogen kijkt ze even over de rand van haar badje. Haar zwarte vacht druipt uit. Het zwarte zeehondje weet niet dat ze superzeldzaam is. Melanie spoelde zaterdag aan op het strand van Noordwijk. In zeezoogdieropvang A Seal Stellendam, komt de pup bij van haar onderwateravonturen.