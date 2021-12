Premium Het beste van De Telegraaf

De Rothschilds: verkopers Rembrandts ’De vaandeldrager’ befaamde bankiers

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Rothschilds vormen al eeuwen een echte bankiersfamilie. Op deze foto de neven Eric (links) en David Rothschild. Ⓒ Sygma via Getty Images

Parijs - Rond de eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw vliegen de vijf zoons van Mayer Amschel Rothschild uit. Rothschild, woonachtig in de simpele Judengasse van de Duitse stad Frankfurt am Main, verdiende zijn fortuin in het bankwezen en zijn nageslacht moet dat in andere Europese landen gaan doen.